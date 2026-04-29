Erste Schätzungen: KAJIMA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KAJIMA wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,679 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,69 Milliarden USD gegenüber 5,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,34 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 19,25 Milliarden USD, gegenüber 19,10 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at