KAJIMA Aktie
WKN DE: A0LB36 / ISIN: US4831112093
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KAJIMA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KAJIMA wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,465 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,80 Milliarden USD gegenüber 4,62 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 19,09 Milliarden USD im Vergleich zu 19,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KAJIMA CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: KAJIMA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: KAJIMA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: KAJIMA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)