Erste Schätzungen: KAJIMA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KAJIMA wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,465 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,80 Milliarden USD gegenüber 4,62 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 19,09 Milliarden USD im Vergleich zu 19,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at