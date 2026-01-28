Erste Schätzungen: KAJIMA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KAJIMA öffnet voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 73,24 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 83,43 JPY je Aktie erzielt worden waren.

KAJIMA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 752,27 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 704,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 333,57 JPY, gegenüber 266,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2.987,81 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.911,82 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at