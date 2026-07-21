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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: KAJIMA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

KAJIMA wird voraussichtlich am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,454 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KAJIMA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,06 Milliarden USD – ein Minus von 9,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KAJIMA 4,49 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,51 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,52 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,45 Milliarden USD, gegenüber 20,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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