Erste Schätzungen: KAJIMA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KAJIMA wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 101,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 108,83 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,03 Prozent auf 708,65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte KAJIMA noch 723,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 411,29 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 379,81 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.969,65 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 3.067,28 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at