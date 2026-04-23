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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kakakucom legt Quartalsergebnis vor

Kakakucom wird sich voraussichtlich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 29,30 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,43 Prozent erhöht. Damals waren 24,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 21,75 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,28 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 98,94 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 101,33 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 94,33 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 78,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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