Kakaku.com Aktie

WKN: A0B6VG / ISIN: JP3206000006

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Kakakucom veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kakakucom wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 25,52 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kakakucom ein EPS von 27,86 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Kakakucom 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 24,27 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kakakucom 20,32 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 100,22 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 101,33 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 94,60 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 78,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

