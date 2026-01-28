Erste Schätzungen: Kakao zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kakao wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 239,64 KRW. Im Vorjahresquartal waren -514,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,76 Prozent auf 2.108,83 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Kakao noch 1.957,05 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1240,86 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 126,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 8.088,00 Milliarden KRW, gegenüber 7.871,69 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at