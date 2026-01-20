Erste Schätzungen: KakaoBank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KakaoBank wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 214,39 KRW. Dies würde einem Zuwachs von 20,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem KakaoBank 178,00 KRW je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 51,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 742,52 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei KakaoBank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 363,72 Milliarden KRW aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 986,93 KRW je Aktie, gegenüber 924,00 KRW je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 1.440,13 Milliarden KRW. Im Fiskaljahr zuvor waren 2.930,67 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at