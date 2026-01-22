Erste Schätzungen: kakaopay mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

kakaopay wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 177,48 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 512,00 Prozent erhöht. Damals waren 29,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,25 Prozent auf 252,71 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 206,72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 487,07 KRW, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -102,000 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 944,51 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 747,51 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at