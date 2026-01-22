Kaken Pharmaceutical Aktie
Erste Schätzungen: Kaken Pharmaceutical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kaken Pharmaceutical äußert sich voraussichtlich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Kaken Pharmaceutical für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 24,79 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 129,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 19,37 Milliarden JPY gegenüber 24,62 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,30 Prozent.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 82,50 JPY je Aktie, gegenüber 365,42 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 82,00 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 94,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
