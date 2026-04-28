Erste Schätzungen: Kaken Pharmaceutical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kaken Pharmaceutical präsentiert in der voraussichtlich am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 47,07 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kaken Pharmaceutical -140,890 JPY je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 40,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,05 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Kaken Pharmaceutical für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,29 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 76,95 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 365,42 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 83,90 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 94,04 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at