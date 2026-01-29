Kalmar Aktie

Kalmar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40EG6 / ISIN: FI4000571054

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kalmar legt Quartalsergebnis vor

Kalmar lädt voraussichtlich am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,694 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Kalmar einen Gewinn von 0,420 EUR je Aktie eingefahren.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 462,1 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 440,1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 EUR im Vergleich zu 1,99 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,72 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,72 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at

