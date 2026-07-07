Erste Schätzungen: Kalmar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kalmar stellt voraussichtlich am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,662 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kalmar 0,610 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Kalmar 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 444,8 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kalmar 420,4 Millionen EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,78 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,55 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,81 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,74 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at