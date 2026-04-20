Erste Schätzungen: Kalmar veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kalmar lässt sich voraussichtlich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kalmar die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,631 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,530 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 430,4 Millionen EUR gegenüber 398,1 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,88 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,55 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,83 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at