Kalyan Jewellers India Aktie
WKN DE: A3C32J / ISIN: INE303R01014
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Kalyan Jewellers India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kalyan Jewellers India wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,90 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 36,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 99,32 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,87 Milliarden INR umgesetzt.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,41 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,93 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 327,05 Milliarden INR, gegenüber 250,45 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kalyan Jewellers India Limited Registered Shs 144A Reg S
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Kalyan Jewellers India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Kalyan Jewellers India gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Kalyan Jewellers India gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Kalyan Jewellers India Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Kalyan Jewellers India Limited Registered Shs 144A Reg S
|367,45
|-1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.