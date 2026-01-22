Kalyan Jewellers India Aktie

Kalyan Jewellers India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C32J / ISIN: INE303R01014

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Kalyan Jewellers India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kalyan Jewellers India wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,90 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 36,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 99,32 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,87 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,41 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,93 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 327,05 Milliarden INR, gegenüber 250,45 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Kalyan Jewellers India Limited Registered Shs 144A Reg S 367,45 -1,70% Kalyan Jewellers India Limited Registered Shs 144A Reg S

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

