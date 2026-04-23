Erste Schätzungen: Kalyan Jewellers India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kalyan Jewellers India wird voraussichtlich am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,70 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 56,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 96,97 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 61,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,31 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 6,93 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 338,27 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 250,45 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at