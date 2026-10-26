Erste Schätzungen: Kalyan Jewellers India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kalyan Jewellers India lässt sich voraussichtlich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kalyan Jewellers India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,57 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kalyan Jewellers India noch 2,52 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 28,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 100,88 Milliarden INR gegenüber 78,56 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,71 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13,08 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 452,53 Milliarden INR, gegenüber 357,43 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at