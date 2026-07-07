Erste Schätzungen: Kambi Group B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kambi Group B lädt voraussichtlich am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,130 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 SEK je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 43,2 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 443,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,577 EUR aus. Im Vorjahr waren 2,66 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 172,4 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at