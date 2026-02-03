Erste Schätzungen: Kambi Group B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kambi Group B wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,195 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,95 SEK erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 43,0 Millionen EUR betragen, verglichen mit 511,2 Millionen SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,387 EUR je Aktie, gegenüber 5,89 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 164,9 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,02 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at