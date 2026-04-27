Kamux Corporation Registered Shs Aktie

Kamux Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ82 / ISIN: FI4000206750

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kamux gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kamux wird voraussichtlich am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,007 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kamux noch ein Verlust pro Aktie von -0,100 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,11 Prozent auf 218,4 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 232,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,095 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,060 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 888,2 Millionen EUR, gegenüber 875,9 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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