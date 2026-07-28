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Kamux Corporation Registered Shs Aktie

Kamux Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ82 / ISIN: FI4000206750

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kamux gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kamux wird voraussichtlich am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,015 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 216,1 Millionen EUR – ein Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kamux 205,5 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,070 EUR je Aktie, gegenüber -0,060 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 873,0 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 875,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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