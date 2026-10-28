Erste Schätzungen: Kamux stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kamux wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,033 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kamux in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 238,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 232,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,021 EUR, gegenüber -0,060 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 863,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 875,9 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at