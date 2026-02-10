Erste Schätzungen: Kamux zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kamux präsentiert voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,055 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 212,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236,7 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,048 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,120 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 883,5 Millionen EUR, gegenüber 1,01 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at