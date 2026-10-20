Kansai Nerolac Paints Aktie
WKN DE: A14R5E / ISIN: INE531A01024
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kansai Nerolac Paints verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kansai Nerolac Paints wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 21,47 Milliarden INR gegenüber 19,54 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,88 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,29 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 89,34 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 80,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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