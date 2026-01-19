Erste Schätzungen: Kansai Nerolac Paints veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kansai Nerolac Paints lässt sich voraussichtlich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kansai Nerolac Paints die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,04 INR je Aktie gegenüber 8,42 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,22 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Kansai Nerolac Paints für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,51 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,49 INR, gegenüber 14,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 81,23 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,23 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at