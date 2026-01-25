Erste Schätzungen: KANSAI PAINT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KANSAI PAINT wird sich voraussichtlich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 40,87 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 55,31 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 91,45 JPY je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 152,84 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KANSAI PAINT einen Umsatz von 150,70 Milliarden JPY eingefahren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 186,70 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 202,02 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 590,50 Milliarden JPY, gegenüber 588,83 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at