KANSAI PAINT Aktie
WKN: 869150 / ISIN: JP3229400001
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KANSAI PAINT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KANSAI PAINT äußert sich voraussichtlich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 19,07 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 37,37 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 30,45 JPY je Aktie erzielt worden waren.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 144,07 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei KANSAI PAINT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 151,26 Milliarden JPY aus.
6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 188,34 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 202,02 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 591,39 Milliarden JPY, gegenüber 588,83 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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