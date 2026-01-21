Erste Schätzungen: Kao präsentiert Quartalsergebnisse

Kao wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 84,91 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kao 79,09 JPY je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 449,71 Milliarden JPY gegenüber 438,44 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 266,93 JPY, gegenüber 231,94 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 1.685,95 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.628,45 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at