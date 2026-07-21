Kao Aktie
WKN: 857031 / ISIN: JP3205800000
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Kao stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kao stellt voraussichtlich am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 33,92 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 28,83 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 444,23 Milliarden JPY gegenüber 419,17 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 150,59 JPY, während im vorherigen Jahr noch 130,15 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.778,83 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.688,63 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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