Kao Aktie
WKN: 857031 / ISIN: JP3205800000
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kao stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kao lädt voraussichtlich am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 55,79 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kao noch 49,19 JPY je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 403,74 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 389,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 292,42 JPY, gegenüber 260,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1.760,25 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.688,63 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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