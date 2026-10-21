Kao Aktie
WKN: 857031 / ISIN: JP3205800000
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kao veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kao lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 41,26 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 37,90 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Kao 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 447,33 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kao 423,01 Milliarden JPY umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 155,48 JPY, gegenüber 130,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 1.801,40 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.688,63 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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