Erste Schätzungen: KAR Auction Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KAR Auction Services veröffentlicht voraussichtlich am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,09 Prozent auf 473,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte KAR Auction Services noch 455,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,91 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at