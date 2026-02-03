KAR Auction Services Aktie
WKN DE: A0YF1W / ISIN: US48238T1097
Erste Schätzungen: KAR Auction Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KAR Auction Services veröffentlicht voraussichtlich am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,09 Prozent auf 473,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte KAR Auction Services noch 455,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,91 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,79 Milliarden USD waren.
