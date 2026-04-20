Erste Schätzungen: KAR Auction Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KAR Auction Services veröffentlicht voraussichtlich am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,307 USD. Dies würde einem Zuwachs von 70,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem KAR Auction Services 0,180 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 492,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KAR Auction Services einen Umsatz von 460,1 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, gegenüber -0,960 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,93 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at