KAR Auction Services Aktie
WKN DE: A0YF1W / ISIN: US48238T1097
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KAR Auction Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
KAR Auction Services wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,348 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.
KAR Auction Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 525,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 481,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie, gegenüber -0,960 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,13 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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