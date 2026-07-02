Karnell Group AB Registered b Aktie

Karnell Group AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4092U / ISIN: SE0017832173

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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Karnell Group Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Karnell Group Registered B wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,900 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 28,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,700 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Karnell Group Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 504,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 431,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 3,98 SEK, gegenüber 2,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,00 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,69 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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