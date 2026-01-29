Karnell Group AB Registered b Aktie

WKN DE: A4092U / ISIN: SE0017832173

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Karnell Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Karnell Group Registered B veröffentlicht voraussichtlich am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,670 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Karnell Group Registered B 0,570 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent auf 456,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 402,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 2,48 SEK im Vergleich zu 1,54 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,68 Milliarden SEK, gegenüber 1,40 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at




