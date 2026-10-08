Karnell Group AB Registered b Aktie

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WKN DE: A4092U / ISIN: SE0017832173

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Karnell Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Karnell Group Registered B lässt sich voraussichtlich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Karnell Group Registered B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,950 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,880 SEK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 513,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 17,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 436,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 4,30 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 2,67 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,69 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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