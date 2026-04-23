Erste Schätzungen: Karnell Group Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Karnell Group Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,410 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,370 SEK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 411,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 359,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 2,89 SEK je Aktie, gegenüber 2,67 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 1,85 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,69 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at