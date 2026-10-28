Erste Schätzungen: Karnov Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Karnov Group Registered äußert sich voraussichtlich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,450 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Karnov Group Registered einen Gewinn von 0,400 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 637,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 654,4 Millionen SEK umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,03 SEK je Aktie, gegenüber 9,00 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,56 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 2,64 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at