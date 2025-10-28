Karnov Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PGZD / ISIN: SE0012323715
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Karnov Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Karnov Group Registered wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,745 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,97 Prozent auf 654,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 647,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,26 SEK, gegenüber -0,310 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 2,67 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 2,59 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
