Karnov Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PGZD / ISIN: SE0012323715
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Karnov Group Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Karnov Group Registered äußert sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,970 SEK gegenüber -0,090 SEK im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 687,3 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 690,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,40 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,310 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,66 Milliarden SEK, gegenüber 2,59 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
