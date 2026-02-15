Erste Schätzungen: Kaspikz JSC (spons GDR) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kaspikz JSC (spons GDR) wird voraussichtlich am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1655,31 KZT. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1.185,27 Milliarden KZT erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,46 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5769,83 KZT, gegenüber 11,67 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 3.659,70 Milliarden KZT geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,39 Milliarden USD generiert wurden.

