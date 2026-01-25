Erste Schätzungen: Kawasaki Heavy Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kawasaki Heavy Industries äußert sich voraussichtlich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,284 USD. Dies würde einer Verringerung von 40,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kawasaki Heavy Industries 0,480 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kawasaki Heavy Industries in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,79 Milliarden USD im Vergleich zu 3,43 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD aus. Im Vorjahr waren 1,38 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 14,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at