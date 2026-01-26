Erste Schätzungen: Kawasaki Heavy Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kawasaki Heavy Industries stellt voraussichtlich am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 111,42 JPY. Im Vorjahresquartal waren 182,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,15 Prozent auf 591,99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 523,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 492,28 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 525,44 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.337,31 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 2.129,32 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at