Erste Schätzungen: Kawasaki Heavy Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kawasaki Heavy Industries lädt voraussichtlich am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,494 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1546,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

Kawasaki Heavy Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,90 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,76 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 14,83 Milliarden USD, gegenüber 13,97 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at