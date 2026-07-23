Kawasaki Heavy Industries Aktie
WKN: 858920 / ISIN: JP3224200000
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kawasaki Heavy Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kawasaki Heavy Industries wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 22,10 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kawasaki Heavy Industries 5,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 533,44 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 488,44 Milliarden JPY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 136,16 JPY, während im vorherigen Jahr noch 129,41 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.564,79 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.311,27 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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