Erste Schätzungen: Kawasaki Heavy Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kawasaki Heavy Industries wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kawasaki Heavy Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,059 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 USD je Aktie gewesen.

Kawasaki Heavy Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,49 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,355 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,340 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,21 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,34 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at