Erste Schätzungen: Kawasaki Heavy Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kawasaki Heavy Industries gibt voraussichtlich am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 31,20 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 52,36 JPY je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 721,96 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 775,68 Milliarden JPY aus.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 111,28 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 105,09 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2.339,67 Milliarden JPY, gegenüber 2.129,32 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at