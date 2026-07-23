Erste Schätzungen: Kawasaki Heavy Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kawasaki Heavy Industries wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,069 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,33 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,38 Milliarden USD in den Büchern standen.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,425 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 16,04 Milliarden USD, gegenüber 15,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at